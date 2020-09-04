حياتي مش تمام.. الجمهور يبحث عن رامي صبري

تقول كلمات أغنية "حياتي مش تمام" :" بروح كتير أماكن و اشوف ناس كتيرة .. ومبجيبش سيرة عنك ف الكلام .. قاطعت خلاص معارفك ، وكل اللي عارفك .. ومبقاش فيه بينا سلام أو كلام".
ده انا خاصمت الشوارع اللي مشينا فيها .. عشان يهدى بالي و ارتاح م الألام .. مبسمعش الأغاني و لا بيشغلوني المشاعر دي تاني ولا عندي إهتمام .. وليه رغم الكلام ده .. مفتقدك بشده .. ومن يوم فراقنا حياتي مش تمام".
"حياتي مش تمام" كلمات وألحان: عزيز الشافعي توزيع موسيقى، ومكساج وماستر: جلال الحمداوي.
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