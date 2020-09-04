عمرو الخضري لـ دوت الخليج: سعيد بالتعاون مع هيفاء وهبي

عبّر الموزع عمرو الخضري، عن سعادته بالتعاون مع الفنانة هيفاء وهبي في أغنية جديدة تستعد لطرحها خلال الأيام القليلة المقبلة.
قال عمرو الخضري، في تصريح لـ "دوت الخليج": "سعيد جدًا بالتعاون من الفنانة هيفاء وهبي ومتحمس لطرح الأغنية الجديدة معها وأتمنى أن تنال إعجاب الجمهور، فهي أغنية مختلفة وجديدة".
أضاف قائلًا: "الأغنية من كلمات الشاعر عمرو المصري، ولحن سامر أبو طالب، وتوزيعي".
شارك الموزع عمرو الخضري، في ألبوم الفنانة أصالة الأخير الذي يحمل إسم "في قربك" بأغنية "حيطة سد"، ويعد هذا التعاون هو الاول بينهما.
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