ما علاقة حبيبة طارق العريان بحذف أصالة صورها وأعمالها الفنية من انستجرام

قامت الفنانة أصالة، بحذف جميع صورها وأعمالها الفنية من على حسابها الرسمي عبر تطبيق "الأنستجرام"، وذلك دون إبداء أي أسباب والذي يعد بمثابة تصرف صادم وغير مبرر لجمهورها.

رجّح بعض المتابعين أن السبب قد يرجع لتداول أخبار تفيد إرتباط طليقها المخرج طارق العريان بـ نيكول سمعان.

وكانت أصالة أعلنت قرار انفصالها عبر حسابها على "إنستجرام" قائلة: "بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيًّا عنّ والد أبنائي (آدم وعلي) ، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل ، حرصًا على مشاعري الّتي هلكت مشاعر أولادي".

يذكر أن أخر ألبومات أصالة الفنية، ألبوم "في قربك" والذي تضمن العديد من الأغاني المتنوعة كان من بينها "جابوا سيرته"، و"نكتة بايخة"، و"حيطة سد"، و"مبقاش سر" وغيرها.