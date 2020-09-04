إقامة أجنحة للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بمسارح السلام والعائم والغد والطليعة ومتروبول والبالون والسيرك القومي

في إطار توجيهات وزيرة الثقافة الأستاذة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج خالد جلال أقام المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير ياسر صادق حاليا جناح للمركز داخل كل مسرح تابع للبيت الفني للمسرح والبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية يشمل مقتنيات رواد تلك المسارح.

كما أصدر المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بامفلت تعريفي بتلك الأجنحة والتي يحتوي كل جناح منها

*شاشة عرض تستعرض جميع العروض التي قُدمت على خشبة المسرح مع شرح وافي لتاريخ المسرح منذ إنشاءه وحتى الآن من خلال فيلم تسجيلي إنتاج المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.

*عرض متحفي لمستنسخات الصور التراثية لكل مسرح من كل العروض التي قُدمت على خشبته. *مانيكانات لعرض بعض من الملابس التي ارتداها كبار النجوم ومثلوا بها في مسرحيات إنتاج ذات المسرح المقام فيه الجناح.

*بعض من مقتنيات رموز الحركة المسرحية. *منفذ تسويقي لإصدارات المركز من الكتب والمجلات الفنية المتخصصة. *قاعدة بحثية للوقوف على حركة المسرح. وبالتالي تعتبر تلك الأجنحة مرجعية للباحثين والدارسين والإعلاميين والمهتمين بمجال المسرح لرصد كل ما يخص المسرح بدقة شديدة.