كريم عبدالخالق يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل مشاركته في مسلسل "الوجه الآخر"

وتحدث كريم عبدالخالق، في تصريح خاص لـ" الفجر الفني "، أوضح خلاله أنه يجسد دور شاب غني يدعي "كريم مرزوق" يمتلك معرض سيارات وتربطه قصة حب بالفنانة نسرين طافش ومن ثم تتوالي الأحداث في إطار مشوق.

وأعرب كريم عن سعادته الشديدة بالعمل مع هؤلاء النجوم المتميزين والمخرج سامح النقاش ، والذي يعد "الوجه الآخر" ثاني تجربة تجمعهما ، لافتاً أنه يعشق العمل معه مُوضحاً :" هذا يعد ثاني عمل يجمعني معه ، بحبه جدًا على المستوى الشخصي والعملي ودائما ما أستفاد منه في أي عمل يجمعنا ، فهو مخرج متميز ويتمتع برؤية فنية واضحة .

وأشار "كريم" أن ما جذبه للمشاركة في المسلسل أن قصته رائعة والسيناريو مكتوب بطريقة سلسة ، بالإضافة أن الدور جديد ومختلف عما قدمه من قبل ، وسيشهد نقلة في مسيرته الفنية.

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مسلسل "الوجه الآخر " يضم نخبة من ألمع النجوم منهم ماجد المصري ونسرين طافش ومادلين طبر وندى موسى وأحمد سعيد عبدالغني وأحمد سلامة، وإخراج سميح النقاش وتأليف فداء الشندويلي، ومن إنتاج شركة سينرجي.

وتدور أحداثه حول رجل أعمال يجسده ماجد المصري يتزوج من نسرين طافش ويعملان في شركة والدها، ثم تتوالى الأحداث في إطار من الإثارة والتشويق.

والجدير بالذكر أن كريم عبدالخالق تألق في دراما رمضان 2020، في ثلاثة أعمال كانوا أكثر نجاحاً ومشاهدة علي المائدة الدرامية الرمضانية وهما مسلسل " الإختيار ، فرصة ثانية ، شاهد عيان " .