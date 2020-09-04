حيث حضر الفنان سمير صبري، مساء أمس المسرحية وحرص علي تقبيل يديها ورأسها أمام فريق عمل المسرحية.
ونشرت لقاء، الصور عبر حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير "انستجرام " وعلقت قائلة :" النجم الكبير الراقي سمير صبري شرف لينا حضورك وكلامك الجميل وإشادتك بالعرض مسرحية سيد درويش.
مسرحية "سيد درويش" استعراضية غنائية، تعرض على مسرح البالون يوميًا في تمام الساعة 9 ونصف مسًاء، ويشارك في بطولتها الفنان ميدو عادل.
يذكر أن آخر أعمال لقاء سويدان، مسلسل "البيت الكبير الجزء الثالث" وتدور أحداثه في إطار أجتماعي تشويقي، وشارك في بطولته الفنان أحمد بدير ولوسي وسوسن بدر.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر سمير صبري يفاجئ لقاء سويدان بتقبيل رأسها ويدها بعد عرض "سيد درويش" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.