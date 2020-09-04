سمير صبري يفاجئ لقاء سويدان بتقبيل رأسها ويدها بعد عرض "سيد درويش"

يواصل عدد كبير من نجوم الفن حضور العرض المسرحي "سيد درويش"، وذلك بعد إشادات الجمهور بالمسرحية وثنائي العرض الفنانة لقاء سويدان والفنان ميدو عادل.

حيث حضر الفنان سمير صبري، مساء أمس المسرحية وحرص علي تقبيل يديها ورأسها أمام فريق عمل المسرحية.

ونشرت لقاء، الصور عبر حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير "انستجرام " وعلقت قائلة :" النجم الكبير الراقي سمير صبري شرف لينا حضورك وكلامك الجميل وإشادتك بالعرض مسرحية سيد درويش.

مسرحية "سيد درويش" استعراضية غنائية، تعرض على مسرح البالون يوميًا في تمام الساعة 9 ونصف مسًاء، ويشارك في بطولتها الفنان ميدو عادل.

يذكر أن آخر أعمال لقاء سويدان، مسلسل "البيت الكبير الجزء الثالث" وتدور أحداثه في إطار أجتماعي تشويقي، وشارك في بطولته الفنان أحمد بدير ولوسي وسوسن بدر.