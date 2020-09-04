علي طريقتها الخاصة.. منه فضالي تحتفل بعيد ميلادها

تحتفل اليوم الفنانة منة فضالي، بعيد ميلادها، حيث نشرت منة مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتلقت منه فضالي، الكثير من الهدايا حيث كانت الهدايا عبارة عن صندوق كبير ملئ ببوسترات لأغلب أعمالها الدرامية.

وعلقت علي الصورة قائله : أنه عيد ميلادي ، ولاقت الصور تفاعل الكثير ووجه الكثسر من متابعيها رسائل تهنئة منهم الفنانة نرمين ماهر وكتبت "كل سنة وانتي طيبة يا منوشة".