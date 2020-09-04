فن ومشاهير

علي طريقتها الخاصة.. منه فضالي تحتفل بعيد ميلادها

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تحتفل اليوم الفنانة منة فضالي، بعيد ميلادها، حيث نشرت منة مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتلقت منه فضالي، الكثير من الهدايا حيث كانت الهدايا عبارة عن صندوق كبير ملئ ببوسترات لأغلب أعمالها الدرامية.

وعلقت علي الصورة قائله : أنه عيد ميلادي ، ولاقت الصور تفاعل الكثير ووجه الكثسر من متابعيها رسائل تهنئة منهم الفنانة نرمين ماهر وكتبت "كل سنة وانتي طيبة يا منوشة".

وفي سياق آخر تنتظر منة فضالي عرض فيلمها "زنزانة 7" والذي يشارك في بطولته مجموعة من النجوم منهم "نضال الشافعي، أحمد زاهر، منة فضالي، مايا نصري، إيهاب فهمي، مدحت تيخا، أحمد تهامي، ومحمد رضا"، ومن تأليف حسام موسى وإخراج إبرام نشأت.

وشاركت منة فضالى في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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