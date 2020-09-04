محمد أنور يروج لمسلسل "قوت القلوب "

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أحمد جودة - القاهرة - حرص الفنان محمد أنور، علي الترويج للجزء الثاني من مسلسل "قوت القلوب"، وذلك استعدادا لبدء عرضه غدا.

حيث نشر صورة فريق العمل علي حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلق عليها قائلا: "انتظروا الجزء الثاني من مسلسل قوت القلوب علي قناة الحياة ابتداءً من غدا السبت 5 سبتمبر من السبت للأربعاء في تمام الساعة 9 مساءً".

من ناحية أخري أعلنت قناة "الحياة" عن موعد عرض مسلسل "قوت القلوب" والذي من المقرر عرضه يوم 5 سبتمبر وبدأ منذ يومين عرض حلقات من الجزء الأول منه وذلك في تمام الساعة ال9 مساء.

وكان قد انتهى فريق العمل في الأيام القليلة الماضية من تصوير المشاهد الأخيرة للمسلسل.

مسلسل "قوت القلوب"، بطولة ماجدة زكي وخالد زكي، ونورهان، ورانيا فريد شوقي، واَخرون وإخراج مجدي ابو عميرة.