نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الكلمات.. خالد عاصي يهنئ إبرام نشأت علي فيلم "زنزانة 7" في المقال التالي
ونشر خالد عاصي، صورة تجمعهما، ووجه له رسالة خاصة قائلاً: "مبروك لأخويا وصديق عمري إبرام نشأت ،مخرج متميز ومبدع وذو رؤية فنية واضحة هتكسر الدنيا بإذن الله، تستاهل كل خير وتستاهل كل حاجة حلوة في الدنيا بالنجاح ديما يا غالي".
وتابع قوله : انتظروا فيلم "زنزانة 7 " قريباً بجميع دور العرض.
يشار أن فيلم "زنزانة 7"، تدور أحداثه في إطار الإثارة والأكشن، ومن المقرر عرضه في دور العرض السينمائي الفترة المقبلة، ويشارك في بطولته نخبة من ألمع نجوم الفن منهم "نضال الشافعي، أحمد زاهر، منة فضالي، مايا نصري، إيهاب فهمي، مدحت تيخا، أحمد تهامي، ومحمد رضا"، ومن تأليف حسام موسى وإخراج إبرام نشأت.
والجدير ذكره أن خالد عاصي يتعاون مع إبرام نشأت في فيلم "ساعة شيطان" وهو من بطولة باسم سمرة، منذر رياحنة، مصطفي أبو سريع، مي القاضى، محمد عز، إسلام إبراهيم، أحمد سلطان، نانسي صلاح، مني ممدوح، منة بدر تيسير، وهو من تأليف د. أحمد عثمان، وإنتاج شركة "عاصي للإنتاج الفني"، وإخراج إبرام نشأت.
وتدور أحداث "ساعة شيطان"، حول مجموعة شباب تدفعهم الظروف لمصير مجهول يتحكم به شيطان من الإنس متمثلًا في تطبيق إلكتروني خبيث يتسلل إلي هواتفهم الذكية ويسيطر على حياتهم ويرشدهم إلي الهاوية.
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