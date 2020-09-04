نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيكو برفقة نسرين أمين ويعلق:"قصة حب مبتخلصش" في المقال التالي
وظهر بالصورة برفقة الفنانة نسرين أمين وكتب: "قصة حب مبتخلصش ، توتي توتي ، مودي مودي".
يذكر ان شيكو خاض السباق الرمضاني بمسلسل "اللعبة"، والذي تدور أحداثة حول شخصية مدير فندق يدعى "وسيم" يتعرض خلال عمله للعديد من المواقف الكوميدية مع جهات سياحية وغيرها.
وشارك في مسلسل "اللعبة"، كل من هشام ماجد شيكو، مي كساب، أحمد فتحي، محمد ثروت سامي مغاوري، محمد سلام، عارفة عبدالرسول، ميرنا جميل دعاء مصطفى رجب، سعد المختار، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا ياسر الطوبجي.
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