بهذه الطريقة.. محمد رمضان يشوق جمهوره لأغنيته الجديدة

وظهر بالصورة أمام سيارته الفخة، وشوق متابعيه لكليبة الجديد، وعلق "قريباً".
ويجتمع رمضان في دويتو غنائي مع المغني العالمي چيمس، وسيتم تصويره على طريقة الفيديو كليب في دبي وسيكون بعدسة المخرج حسام الحسيني، الذي سبق له إخراج كليبات عدّة لرمضان، منها: "نمبر وان"، "السلطان"، "الملك"، "إنساي" مع الفنان المغربي سعد لمجرد، و"تيك توك" مع الفنان الأميركي سوبر ساكو.
يذكر أنّ رمضان قرر المشاركة في رمضان المقبل بمسلسل "موسى" وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، وسيبدأ تصويره في تشرين الأول المقبل.
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