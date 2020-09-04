هيفاء وهبي: ملايين اللبنانيين يأملون في معجزة

حرصت الفنانة هيفاء وهبي، في مساندة شعبها اللبناني، من خلال كتابتها تغريدة جديدة عبر حسابها الرسمي على "الإنستجرام"

قالت هيفاء وهبي، :" ملايين من اللبنانين يأملون في معجزة لأنقاذ هذا القلب الصغير الذي ينبض تحت الأنقاض، أرجوكوا إبقوا على قيد الحياه مطوين الإيدي".

وعلى جانب أخر تستعد هيفاء وهبي، لطرح أغنية جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة وهي من كلمات عمرو المصري، والحان سامر أبو طالب، وتوزيع عمرو الخضري.

كما إنتهت هيفاء، مؤخرًا من تصوير مسلسلها الجديد "أسود فاتح" وهو من بطولتها بجانب كل من الفنان أحمد فهمي، عمر السعيد، رانيا منصور، فراس سعيد، شريف سلامة، صبري فواز، تأليف أمين جمال، ومن إخراج كريم العدل.