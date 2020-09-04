قالت هيفاء وهبي، :" ملايين من اللبنانين يأملون في معجزة لأنقاذ هذا القلب الصغير الذي ينبض تحت الأنقاض، أرجوكوا إبقوا على قيد الحياه مطوين الإيدي".
وعلى جانب أخر تستعد هيفاء وهبي، لطرح أغنية جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة وهي من كلمات عمرو المصري، والحان سامر أبو طالب، وتوزيع عمرو الخضري.
كما إنتهت هيفاء، مؤخرًا من تصوير مسلسلها الجديد "أسود فاتح" وهو من بطولتها بجانب كل من الفنان أحمد فهمي، عمر السعيد، رانيا منصور، فراس سعيد، شريف سلامة، صبري فواز، تأليف أمين جمال، ومن إخراج كريم العدل.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر هيفاء وهبي: ملايين اللبنانيين يأملون في معجزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.