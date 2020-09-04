"كايرو شو" تحتفي بحضور وزير الشباب والرياضة عرض علاء الدين وتحية خاصة من عز

شهد عرض مسرحية علاء الدين للنجم احمد عز امس حضور وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي.

وحرصت اسرة مسرح كايرو شو المنتج للمسرحية وعلي رأسها المخرج مجدي الهواري علي الترحيب بالوزير ، كما وجه عز تحية خاصة للدكتور صبحي في نهاية العرض قائلا : يوجد بيننا هنا شخصية نحبها كلنا ونحترمها كلنا ، وفي الموقف الخاص بنجم النادي الأهلي الكابتن مؤمن زكريا كان أول من استجاب بعد ظهوره الأخير معنا ، يسعدنا ويشرفنا وجود معالي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.

ومن جانبه اشاد وزير الشباب والرياضة بالمستوى الفني للعرض و سعادته بما يقدمه الفن المصري من قيم راقية ومتميزة، وقال: أنا استمتعت جدا بعمل راقي ومحترم نتباهى به وتقنياته التكنولوجية العالية جدا ، و المسرحية لها دور مجتمعي كبير يليق بالاسرة المصرية ، ويليق أن نهتم لكن كما اهتممتم بكل التفاصيل ، مشيدا باللفتة التي قدمتها أسرة مسرحية علاء الدين لكابتن مؤمن زكريا ، وكل الشكر لنجوم العمل وعلى رأسهم أحمد عز ومجدي الهواري و سامي مغاوري.

قال المخرج والمنتج مجدي الهواري: تشريف وزير الشباب والرياضة لعرض علاء الدين مهم جدا بالنسبة لنا وشهادته وسام حقيقي في ظل الدور الهام و الحيوي والجهد الكبير الذي يبذله مع أهم قطاع في اي مجتمع وهو الشباب، الذي يعد ايضا المستهدف الاول لمسرح كايرو شو .

المسرحية الاستعراضية الكوميدية"علاء الدين" يشارك أحمد عز في بطولتها محمد ثروت وتارا عماد وسامي مغاوري وهشام إسماعيل وكريم عفيفي ومحمد جمعة ومن إخراج مجدي الهواري.