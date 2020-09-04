نرمين الفقي: بدء عرض حلقات ما يطلبه المستمعون غدا

شاركت الفنانة نرمين الفقى متابعيها بنشر صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام". وظهر فى الصورة بوستر حلقاتها من مسلسل "نصيبى وقسمتك" و"ما يطلبه المستمعون" حيث أعلنت عن موعد عرضه . وعلقت نرمين الفقى على الصورة قائلة:" اان_شاءالله غدا_اولي_،حلقات#،ما_يطلبه$المستمعون#اتمني،_لكم_مشاهده+ممتعه#♡▪︎ اقرأ أيضًا: يذكر أن آخر أعمال الفنانة نرمين الفقى، مشاركتها في حكاية "ما يطلبه المستمعون" من مسلسل "نصيبى وقسمتك 3". حكاية "ما يطلبه المستمعون"، من مسلسل "نصيبى وقسمتك 3"، بطولة نرمين الفقي وإيهاب فهمي وميدو عادل ورانيا محمود ياسين وجميل برسوم، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج أكرم فريد.

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