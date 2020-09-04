نرمين الفقي: بدء عرض حلقات ما يطلبه المستمعون غدا

وظهر فى الصورة بوستر حلقاتها من مسلسل "نصيبى وقسمتك" و"ما يطلبه المستمعون" حيث أعلنت عن موعد عرضه .
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يذكر أن آخر أعمال الفنانة نرمين الفقى، مشاركتها في حكاية "ما يطلبه المستمعون" من مسلسل "نصيبى وقسمتك 3".
حكاية "ما يطلبه المستمعون"، من مسلسل "نصيبى وقسمتك 3"، بطولة نرمين الفقي وإيهاب فهمي وميدو عادل ورانيا محمود ياسين وجميل برسوم، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج أكرم فريد.
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