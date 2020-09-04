تصريحات نهى العمروسي المثيرة للجدل في قضية الفيرمونت

شهدت قضية “الفيرمونت” الشهيرة عدة تطورات خلال الآونة الأخيرة، أبرزها القبض على عدد من الأشخاص على ذمة التحقيقات ومن بينهم نازلي مصطفى كريم، ابنة الفنانة نهى العمروسي.

وصرحت الفنانة نهى العمروسي وكتبت عدة تعليقات عبر حسابها بـ”فيسبوك”، ولكن تم حذفها وبالتواصل مع الفنانة أكدت صحة ما ورد في المنشورات التي دونتها:

ونعرض في السطور التالية أبرز تصريحات نهى العمروسي:

تصريحات نهى العمروسي المثيرة للجدل

– قالت نهى العمروسي في أول تعليق لها على الأزمة في تصريح سابق : “مش عايزة أتكلم في هذا الموضوع دلوقتي، ولازم الجميع يعرف إن بنتي بريئة، وتم الزج بها في تلك القضية من جهة أهالي بعض المغتصبين “أصحاب النفوذ”.

– “ابنتي متزوجة من أحد المتهمين في هذه القضية، وتمت دعوتها من قبل النيابة للشهادة، وفجأة تحولت من شاهدة لمتهمة، أنا مش عايزة أتكلم عشان لو اتكلمت وقلت اللي عندي الدنيا هتتقلب.

بس لو بنتي حصلها حاجة من القضايا واللي أهالي المغتصبين ملفقينها لها، بنفوذهم وسُلطتهم الكبيرة أوي مش هسكت، وبعد اللي حصل لبنتي ده أنا اتأكدت”.

– “لو بنتي حصلها حاجة واستمر الظلم عليها، أقسم بالله ما هسكت والكلام اللي هقوله هيفجر الدنيا، إن شاء الله ربنا هينصرنا”.

– وكتبت عبر حسابها بموقع “فيسبوك”: “تهمة نازلي بنتي الحقيقية إنها حاولت تنصر العدل ضد الظلم”.

– وفي منشور آخر تم حذفه ولكن الفنانة أكدت : “الست ساعات جوزها بيرغمها إنها تعمل حاجات مش عايزاها ولا راضية عنها.

لكن بتعملها غصب عنها عشان ترضي جوزها خصوصا لو كانت بتحبه وبتثق ثقة عمياء فيه.

وسنها صغير ومش فاهمة الدنيا، الفيديوهات المسربة لابنتي نازلي، ينطبق عليها المثل ده”.

– “الولد ده بنتي كانت بتحبه من وهما مع بعض في المدرسة وعلاقتهم استمرت 12 سنة لحد السنة اللي فاتت لما تمت 21 سنة خدها واتجوزها من ورايا”.

– “مفيش بنت منحرفة هتفضل مع واحد 12 سنة، اللي بيسرب الفيديوهات رقم من استونيا بيبعت الفيديوهات للصحفيين.

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ولأرقام عشوائية عشان يفضح بنتي، بنتي المسكينة فضلت 12 سنة مع واحد بيبتزها وبيهددها وكانت مبتتكلمش ولا بتقولي ولا بتقول لحد”.

– “لما اكتشفت قريب إن بنتي اتعرضت لكل القسوة دي سألتها ليه خبت عليا، وإيه اللي كان في دماغها ساعتها، ردت عليا وقالتلي أنا قولت أرضى وخلاص.

لكن مع السنين البنت كبرت وبقت ترفض إنها توافق على حاجة هي مش راضية عنها، هددها وابتزها خصوصا، أخر سنتين.

ورضخت لتهديداته وبعدين ثارت عليها وقررت متعملهاش تاني الحاجات دي من ضمنها الفيديوهات المنشورة”.

– “غطوا لحم بنتي ومتظلموهاش دي بنت يتيمة من طفولتها استفرد بيها واحد كان مدبر لها شر عشان كدا كان بيقصد يصورها بعلمها ومن غير علمها إتقوا الله”.

– ونشرت تدوينة أخرى عبر “فيسبوك”، قبل أن يتم حذفها جاء فيها: “فيه جهات نشر حقيرة.

بتقول تصريحات مغلوطة على لساني، أنا ما قلتش إن جوز بنتي كان بيجيبلها رجالة، الكلام ده ما جاش على لساني”.

وتواصل النيابة العامة، تحقيقاتها في قضية التعدي على فتاة في فندق الفيرمونت، عام 2014.

وقررت حبس ثلاثة متهمين 4 أيام احتياطيًّا، وإخلاء سبيل ثلاثة آخرين إذا ما سدد كلٌّ منهم ضمانًا ماليًّا قدره 100 ألف جنيه.

وآخر بضمان محلِّ إقامته، وذلك على ذمة التحقيق معهم في وقائع اتهموا فيها بالتحقيقات الجارية في واقعة التعدي على فتاة بفندق “فيرمونت “.

ومن بين الثلاثة التي أمرت النيابة بحبسهم 4 أيام نازلي مصطفى، ابنة الفنانة الشهيرة نهى العمروسي.