فن ومشاهير

تامر عبدالمنعم يختار لجنة تحكيم الملتقى الثانى لأفلام المحاولة

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أصدر الفنان تامر عبدالمنعم مدير قصر السينما قرارا بتشكيل لجنة التحكيم الخاصة بالملتقى الثانى لأفلام المحاولة الذى من المقرر إفتتاحه يوم الأحد المقبل بقصر السينما .

تضم لجنة تحكيم الملتقى المخرج أحمد البدرى رئيسا وعضوية كلا مدير التصوير تامر چوزيف والناقد والسيناريست الدكتور نادر رفاعى .

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فى نفس السياق يفتتح الفنان تامر عبدالمنعم مدير قصر السينما ملتقى أفلام المحاولة فى موسمه الثانى  يوم الأحد المقبل فى تمام الساعة السابعة مساءا بمقر قصر السينما .

يبدأ الإفتتاح بفقرة موسيقية لفرقة المايسترو محمود أبوزيد للموسيقى العربية التابعة للقصور المتخصصة .

وينتهى الإفتتاح بتوزيع جوائز مسابقة أفضل سيناريو عن الكورونا التى أقامها القصر اونلاين وقت الحظر  ثم عرض ٤ أفلام من الأفلام المتسابقة بالملتقى .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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