تامر عبدالمنعم يختار لجنة تحكيم الملتقى الثانى لأفلام المحاولة

أصدر الفنان تامر عبدالمنعم مدير قصر السينما قرارا بتشكيل لجنة التحكيم الخاصة بالملتقى الثانى لأفلام المحاولة الذى من المقرر إفتتاحه يوم الأحد المقبل بقصر السينما . تضم لجنة تحكيم الملتقى المخرج أحمد البدرى رئيسا وعضوية كلا مدير التصوير تامر چوزيف والناقد والسيناريست الدكتور نادر رفاعى . Advertisements فى نفس السياق يفتتح الفنان تامر عبدالمنعم مدير قصر السينما ملتقى أفلام المحاولة فى موسمه الثانى يوم الأحد المقبل فى تمام الساعة السابعة مساءا بمقر قصر السينما . يبدأ الإفتتاح بفقرة موسيقية لفرقة المايسترو محمود أبوزيد للموسيقى العربية التابعة للقصور المتخصصة . وينتهى الإفتتاح بتوزيع جوائز مسابقة أفضل سيناريو عن الكورونا التى أقامها القصر اونلاين وقت الحظر ثم عرض ٤ أفلام من الأفلام المتسابقة بالملتقى .

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