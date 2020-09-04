وجه المطرب حسن شاكوش، رسالة إلى جمهوره بعدما تم تكريمه مؤخرًا في مهرجان "أوسكار ليبيا"، بمشاركة الفنان عمر كمال والذي حصد معه نفس الجائزة.
ونشر حسن شاكوش صورة وعلق عليها قائلًا: "الحمدلله لكل مجتهد نصيب شكرا لجمهوري العظيم الي سبب كبير في نجاحي ❤️الف شكر وحمد ليك يارب جائزة اوسكار ليبيا في تونس ????????"
وتابع: "شكرا لي كل اهل ليبيا علي التكريم الجميل دا وشكرا لي اهل تونس علي استقبالكم الجميل ❤️"
كانت نقابة المهن الموسيقية برئاسة هانى شاكر تواصلت مع نقابة المهن الموسيقية التونسية لمنع ووقف حفلات مطربى المهرجانات التى كان من المقرر أن تقام فى تونس.
واستجابت نقابة المهن الموسيقية التونسية لطلب هانى شاكر بمنع غناء عمر كمال وحسن شاكوش فى تونس.
ووجه الفنان هانى شاكر انذارا الى الفنان احمد سعد بعد التحقيق معه فى أزمته الأخيرة مع المطرب حسن شاكوش حيث تعاونا سويا فى أغنية جديدة.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر حسن شاكوش يوجه رسالة لجمهوره بعد تكريمه في تونس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.