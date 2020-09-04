فن ومشاهير

حسن شاكوش يوجه رسالة لجمهوره بعد تكريمه في تونس

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وجه المطرب حسن شاكوش، رسالة إلى جمهوره بعدما تم تكريمه مؤخرًا في مهرجان "أوسكار ليبيا"، بمشاركة الفنان عمر كمال والذي حصد معه نفس الجائزة.

ونشر حسن شاكوش صورة وعلق عليها قائلًا: "الحمدلله لكل مجتهد نصيب شكرا لجمهوري العظيم الي سبب كبير في نجاحي ❤️الف شكر وحمد ليك يارب جائزة اوسكار ليبيا في تونس ????????"

وتابع: "شكرا لي كل اهل ليبيا علي التكريم الجميل دا وشكرا لي اهل تونس علي استقبالكم الجميل ❤️"

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كانت نقابة المهن الموسيقية برئاسة هانى شاكر تواصلت مع نقابة المهن الموسيقية التونسية لمنع ووقف حفلات مطربى المهرجانات التى كان من المقرر أن تقام فى تونس. 

واستجابت نقابة المهن الموسيقية التونسية لطلب هانى شاكر بمنع غناء عمر كمال وحسن شاكوش فى تونس. 

ووجه الفنان هانى شاكر انذارا الى الفنان احمد سعد بعد التحقيق معه فى أزمته الأخيرة مع المطرب حسن شاكوش حيث تعاونا سويا فى أغنية جديدة. 

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مريم الجابري

مريم الجابري

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