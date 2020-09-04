قال عبد الناصر عبد المنعم "نحتفل هذا العام بيوم المسرح المصرى، وأتمنى أن يتحول الاحتفال إلى عادة ثابتة سنويا".
تتضمن الاحتفالية تقديم عرض قصير تم إعداده خصيصا لهذه المناسبة من إخراج ناصر عبدالمنعم.
وتتضمن الاحتفالية أيضا تكريم عدد من رموز المسرح هم المخرجون فهمى الخولى، خالد جلال وعبدالرحمن الشافعى، وكذا تكريم النجمة رجاء حسين، والمخرج حمدى طلبة، وأسماء الراحلين الكاتب د.محسن مصيلحى، مصمم الديكور حسين العزبى، المخرج حسين محمود، وتكريم خاص لاسم الراحل د.على الراعى والاحتفالية يشرف عليها المخرج إسلام إمام المدير التنفيذى للمهرجان مخصصة لاستعادة زخم "يوم المسرح المصرى" الموافق 5 سبتمبر من كل عام.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر ناصر عبد المنعم: أتمنى الاحتفال بيوم المسرح المصري تكون عادة ثابتة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.