شاركت الفنانة ميس حمدان، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". حيث ظهرت "حمدان" بالصور بإطلالة صيفية مميزة أثناء استمتاعها بعطلتها الصيفية وعلقت على الصور قائلة: "جمعة سعيدة". يذكر أن الفنانة ميس حمدان قررت تأجيل طرح اغنيتها الخليجية الجديدة "صح صح يا غبى" بسبب احداث لبنان عقب. والأغنية من كلمات أسامة السليمى، وألحان محمد البدر، وتوزيع أحمد العسال.



Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر في أجواء مشمسة.. أبرز ظهور للفنانة ميس حمدان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.