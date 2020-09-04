بعد غياب 14 عامًا.. حميد الشاعري يطرح برومو ألبومة "انا بابا"

ويعود به "الكابو" حميد الشاعري إلى الساحة الفنية بعد غياب 14 عامًا منذ أخر ألبوماته الذي حمل اسم "روح السمارة"، وتم إنتاجه عام 2006.
وأفرجت الشركة المنتجة لألبوم حميد الشاعري، عن برومو الألبوم وتضمن الألبوم توليفة من اغاني الكابو الغنائية على مدار السنوات التي ظهر فيها على الساحة الفنية، وانتهت بأحدث أغانيه "أنا بابا".
وسوف يحمل الألبوم اسم"أنا بابا" ويضم ١٠ اغاني تعاون فيهم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين من بينهم تامر حسين وعنتر هلال ومحمد البوغه وعزيز الشافعي ومحمد رحيم وطارق عبدالجابر وتوما وغيرهم من الاسماء، ويضم الألبوم الجديد أغنية مع مصطفى قمر وهشام عباس وإيهاب توفيق، الأغنية بعنوان "زحمة الأيام"، وهى من كلمات الراحل سامح العجمى، ألحان الراحل أشرف سالم، وتوزيع نديم الشاعرى وتم تصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب، كما يقدم حميد بالألبوم موهبتين غنائيين بالألبوم وهما المطربة چوري والمطرب الشاب يوسف.
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