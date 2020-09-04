فن ومشاهير

عاجل.. الموت يفجع الفنانة جيهان قمري

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أعلنت الفنانة جيهان قمري، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن وفاة والدها، ناعية إياه بكلمات من الحزن والأسى.

حيث قامت "قمري" بنشر صورة له وعلق عليها قائلة:" يا حبيبى يا غالى تركتنى ورحت.. يا حنون يا طيب يا كريم.. كسرتلى ضهرى يا عمرى.. مابقى عندى حدا يحضنى وابكى بحضنه ويضمنى عاصدره بحنيه.. مثواك الجنة".

وأعلنت جيهان قمري، عبر حساب فيسبوك، أن جثمان والدها سوف يتم تشييعه غدًا السبت 5 سبتمبر، في تمام الساعة الحادية عشر، ظهرًا من كنيسة مار رومانوس - حمانا.

ولم تعلن أسرة والد جيهان قمر، عن تفاصيل تخص العزاء، ووجهت الشكر لكل من يشارك بصلاة الجنازة من منزله حفاظًا على إجراءات السلامة في مجابهة .

من ناحية أخرى تشارك الفنانة جيهان قمرى بالجزء الثالث من مسلسل "البيت الكبير"، وتجسد من خلاله دور العمة "فوزية"، وتقول قمرى عن دورها فيه: "العمة فوزية" تحاول طوال أحداث الجزء الجديد لم شمل العائلة من جديد. بعد تفرقهم واختلافهم، وتشارك كل أفراد العائلة فى رغبتهم لعودة البيت الكبير الذى يجمعهم بحب وولاء وارتباط اسرى حقيقي. ورغم كثرة المشاكل والصراعات ولكن تبقى رغبة الجميع واضحة فى إنجاح لم الشمل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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