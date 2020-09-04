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تعرف على حقيقة ترشيح يسرا لـ شخصية "فاطمة كشري" في "لن أعيش في جلباب أبي"

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نفت الفنانة يسرا، ما تداولة بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعي من ترشيحها لمسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" بدلا من الفنانة عبلة كامل.

وأضافت ذلك من خلال لقائها ببرنامج "إسألني" الذي يعرض على شبكة قنوات "cbc" قائلة:" لا محصلش وأى دور تعمله عبلة كامل استحالة حد يعرف يعمله بعدها".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة يسرا كان مسلسل "خيانة عهد" والذى عرض فى رمضان الماضى وشاركها البطولة فيه كل من حلا شيحة وجومانا مراد وخالد سرحان وتأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.

وعلى جانب آخر كانت النجمة يسرا، قد أعلنت عن انضمامها لإحدى المبادرات الخيرية لمساعدة لبنان إثر أزمتها الأخيرة بعد انفجار بيروت.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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