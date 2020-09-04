وبرر هؤلاء وجهة نظرهم بنسب المشاهدات الضعيفة التي تحققها كليباته الجديدة على موقع الفيديوهات يوتيوب، مقارنين هذه المشاهدات بأغاني مطربي المهرجانات الذين فاقوا الهضبة في المشاهدات.
وفسر بعضهم هذه المشاهدات بأن عمرو دياب فقد بريقه في الكليبات بسبب ظهوره المتكرر مع دينا الشربيني على السوشيال ميديا، خلافا لما كان يحدث سابقا من شبه غياب للهضبة قبل انتشار مواقع التواصل.
ولكن عددا كبيرا من محبي الهضبة رفضوا هذا التفسير، ورأوا أن ظهوره المتكرر يفيده أكثر مما يضره، فضلا عن أنه يزيد من شعبيته الطاغية.
وبرر هؤلاء ضعف المشاهدات بعدة أسباب، السبب الأول وراء عدم تحقيق عمرو دياب الملايين المتوقعة، هو تسريب الألبوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد طرحه عبر خاصية لإحدى شركات المحمول، وذلك قبل طرحه رسميًا.
السبب الثاني يعود لتفوق تطبيق أنغامي على موقع يوتيوب، حيث حقق الألبوم على تطبيق الأغاني الشهير 6 ملايين استماع في أسبوعين فقط، ويتصدر المنصة الغنائية، وذلك بسبب تفضيل البعض للاستماع للأغاني عبر أنغامي فضلا عن يوتيوب بسبب سهولة استخدام التطبيق.
السبب الثالث لأن هناك العديد من القنوات بموقع يوتيوب غير الموثقة ولا تنتمي أي صلة بعمرو دياب تقوم بطرح أغاني عمرو دياب، فبالرغم من تحقيق الهضبة أرباحا من خلال هذه الطريقة إلا أنها كانت عائقا في تحقيق الملايين عبر قناته الرسمية على يوتيوب.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر لظهوره المتكرر مع دينا الشربيني| هل فقد عمرو دياب بريقه في كليباته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.