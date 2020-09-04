لظهوره المتكرر مع دينا الشربيني| هل فقد عمرو دياب بريقه في كليباته

رأى عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن عمرو دياب فقد بريقه في كليباته.

وبرر هؤلاء وجهة نظرهم بنسب المشاهدات الضعيفة التي تحققها كليباته الجديدة على موقع الفيديوهات يوتيوب، مقارنين هذه المشاهدات بأغاني مطربي المهرجانات الذين فاقوا الهضبة في المشاهدات.

وفسر بعضهم هذه المشاهدات بأن عمرو دياب فقد بريقه في الكليبات بسبب ظهوره المتكرر مع دينا الشربيني على السوشيال ميديا، خلافا لما كان يحدث سابقا من شبه غياب للهضبة قبل انتشار مواقع التواصل.





ولكن عددا كبيرا من محبي الهضبة رفضوا هذا التفسير، ورأوا أن ظهوره المتكرر يفيده أكثر مما يضره، فضلا عن أنه يزيد من شعبيته الطاغية.



وبرر هؤلاء ضعف المشاهدات بعدة أسباب، السبب الأول وراء عدم تحقيق عمرو دياب الملايين المتوقعة، هو تسريب الألبوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد طرحه عبر خاصية لإحدى شركات المحمول، وذلك قبل طرحه رسميًا.