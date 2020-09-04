مهرها حفظ نصف القرآن الكريم.. ابنة شقيق راغب علامة تحدث ضجة

وأعرب نشطاء السوشيال ميديا عن إعجابهم بجمال ابنة شقيق راغب علامة، وبساطتها في الملبس، وكذلك مهرها، الذي كان عبارة عن "حفظ العريس لنصف القرآن الكريم".

بعد 5 أيام من عقد قرانها، أحدثت يارا -ابنة شقيق، حالة كبيرة من الجدل على السوشيال ميديا مجددًا؛ إذ تم إعادة تداول صور وفيديوهات من عقد قرانها الذي تم في آخر شهر أغسطس الماضي.

وكان النجم راغب علامة، قد نشر عدة صور من شهادته على عقد قران "يارا"، ابنة شقيقه خضر، فى حفل عائلي بسيط، بحضور أسرة وعائلة العروسين، فى العاصمة اللبنانية بيروت.

وعلق راغب علامة قائلا: "أسأل الله أن يرزقكما السعادة والحب والاستقرار فى حياتكما على طول العمر، حبيبتى الابنة الوحيدة لشقيقى خضر، والشاب المحترم محمد حمود الذى نفتخر بأن يكون فردًا من عائلتنا ونفتخر بأهله المحترمين والأفاضل، كل الحب لكما محمد ويارا".