مهرها حفظ نصف القرآن الكريم.. ابنة شقيق راغب علامة تحدث ضجة

وكان النجم راغب علامة، قد نشر عدة صور من شهادته على عقد قران "يارا"، ابنة شقيقه خضر، فى حفل عائلي بسيط، بحضور أسرة وعائلة العروسين، فى العاصمة اللبنانية بيروت.
وعلق راغب علامة قائلا: "أسأل الله أن يرزقكما السعادة والحب والاستقرار فى حياتكما على طول العمر، حبيبتى الابنة الوحيدة لشقيقى خضر، والشاب المحترم محمد حمود الذى نفتخر بأن يكون فردًا من عائلتنا ونفتخر بأهله المحترمين والأفاضل، كل الحب لكما محمد ويارا".
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