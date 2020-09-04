نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ليلة أسطورية.. محمد البرماوي مستشار "الفجر" القانوني وعائلته يهنئون أجمل عروسين كريم وبسنت بزفافهما السعيد في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يهنئ المستشار محمد البرماوي، المستشار القانوني لجريدة الفجر، والمستشار عمرو البرماوي، العروسين كريم يوسف ربيع يعمل بإحدى الشركات الهندسية للمقالات في دولة الكويت الشقيقة، والدكتورة بسنت عبدالمنجي رجب، بمناسبة زفافها السعيد، في ليلة أسطورية ضمت جميع الأهل والأحباب.
جاءت برقية التهنئة على غرار حفل عائلي بهيج وسط الأهل والأقارب والأصدقاء، حيث احتفل الأربعاء الماضي بإحدى القاعات في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، بحفل زفافهما السعيد.
وتتقدم عائلة البرماوي بقرية ميت الرخا بمركز زفتى بمحافظة الغربية، عنهم المستشار محمد هاني البرماوي، المستشار القانوني لجريدة الفجر، والمستشار عمرو هاني البرماوي، بأجمل التهاني وأسمى آيات التبريكات لجميع آل ربيع بميت الرخا، وجميع آل رجب بالمنشأة الكبري بمركز السنطة، بمناسبة الزواج السعيد، سائلين الله العلي القدير أن يرزقهما الذرية الطيبة المباركة ويوفق بينهما.
كما تتقدم أسرة تحرير "الفجر" بالتهنئة للعروسين بأرق التهاني، داعين الله عز وجل أن يُتِم عليهما الفرح والسرور.
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