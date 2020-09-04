نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. محمد لطفي ضيف رامي راضوان في "مساء dmc " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفنان محمد لطفي ضيف الإعلامي رامي راضون في برنامجه الشهير "مساء دي إم سي " ، المذاع علي قناة dmc .

حيث نشر محمد لطفي صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق قائلاً :انتظروني النهاردة الجمعة الساعة العاشرة مع صديقي المذيع الرائع رامي راضوان علي dmc.

ومن المتوقع أن يتحدث محمد لطفي نجاحه في مسلسل النهاية وشاهد عيان الذي تم عرضهم في السباق الرمضاني الماضي ، وأعماله الفترة المقبلة.

يذكر أن أخر أعمال لطفي الفنية مشاركته في مسلسل "النهاية" الذي كان يعرض في الموسم الرمضانى 2020،مسلسل "النهاية" بطولة يوسف الشريف، محمد لطفي،سهرالصايغ،أحمد وفيق، وتأليف عمرو سميرعاطف، قصة يوسف الشريف، إخراج ياسر سامى.

