حكيم يشعل موسم الصيف بـ "صحاب أونطة"

يقف النجم حكيم على قمة الغناء الشعبى، بعد الرواد الأوائل عبد المطلب ومحمد رشدى، حيث يعد المطرب الوحيد الذى حفظ ماء وجه الأغنية الشعبية بعد العمالقة محمد رشدى ومحمد العزبى وشفيق جلال وأحمد عدوية، واستطاع أن يصنع اسما مهما فى تاريخ الطرب الشعبى، وخلال مسيرة امتدت لربع قرن صنع حالة فنية متوهجة وطور الموسيقى شكلا ومضمونا فصار أحد أبرز نجوم جيله، وثالث فنان مصرى يقف على مسرح الأولمبيا التاريخى في العاصمة الفرنسية باريس بعد أم كلثوم وعبد الحليم حافظ.

وفى خطوة مدروسة قرر النجم حكيم أن يشعل موسم الصيف، بطرح كليبه الغنائى الجديد "صحاب أونطة"، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا فور طرحها، ووصل عدد مشاهديها لمليون مشاهدة فى أقل من يوم، حيث تم تصويرها بشكل مبهر فى أحد الاستوديوهات الكبري بالقاهرة، مما أضفى على الأغنية جوا ساحرا كعادة أعمال حكيم.

وفى الكليب الجديد مزج حكيم بين الأغنية الشعبية والمهرجانات بشكل حضارى وبسيطـ، يدلل على موهبته الغنائية الكبيرة، وجرأته فى اقتحام هذا اللون الغنائى بشكل وقور يحفظ كاريزمته التى يعرفها جمهوره، وبدا النجم الشعبى فى كامل لياقته وقدم استعراضا راقيا خلال الأغنية.

وأغنية "صحاب أونطة" من كلمات وألحان محمد الفنان، وتوزيع ديزل، ومدير تصوير وائل درويش ومهندس ديكور كريم مهدى ومنتج منفذ محمود الشيخ، ومونتير إسلام حسن، وإخراج حسام الحسيني.