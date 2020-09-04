محمد عبد الرحمن: كل من عملت معهم كان بيننا كيمياء خاصة

قال الفنان محمد عبد الرحمن، في تصريح لـ "دوت الخليج" إن كل من قدمت معهم اعمالا فنية كانت بيننا كيمياء مشتركة، سواء كانوا من نجوم مسرح مصر مثل علي ربيع وحمدي الميرغني ومحمد انور او خارج المسرح فالجمهور احبني مع محمد امام و احمد فهمي.

عرض لـ محمد عبد الرحمن مؤخرا مسلسل جمجوم وبم بم، بطولة محمد عبدالرحمن ومحمد سلام وميرنا جميل وأحمد السعدني ومحمد محمود، وعدد من الفنانين.

المسلسل تأليف مصطفى صقر، محمد عز، كريم يوسف، إبراهيم خطاب، وإخراج إسلام خيري، وتدور أحداثه في 15 حلقة