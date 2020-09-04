نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على سبب الاحتفال بالمسرح في هذا اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام غدا احتفالية خاصة على خشبة المسرح القومي بالعتبة، وذلك في تمام الساعة الـ8 مساء ضمن فعاليات الدورة 27 من دورات مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبي، بحضور وزير الثقافة، الفنانة د. إيناس عبدالدايم، ورئيس المهرجان د. علاء عبدالعزيز سليمان.

ويكشف "الفجر الفني" بالتزامن مع ذلك عن سبب الاحتفال في هذا اليوم بالمسرح المصري:

ويرجع السبب في الاحتفال في 5 سبتمبر بالمسرح المصري هو الحادث الشهير الذي حدث في قصر ثقافة بني سويف، وحضر 50 مسرحي وبعد فتح الستار ظهرت النيران لتمسك بجميع الموجودين بالمكان.

والجدير بالذكر أن السبب في هذه النيران هو شمعة وحدثت ثلاث انفجارات وتم حينها إلزام فاروق حسني بدفع تعويضات لأهالي ضحايا الحريق الهائل وذلك منذ عام 2005.