نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على سبب الاحتفال بالمسرح في هذا اليوم في المقال التالي
ويكشف "الفجر الفني" بالتزامن مع ذلك عن سبب الاحتفال في هذا اليوم بالمسرح المصري:
ويرجع السبب في الاحتفال في 5 سبتمبر بالمسرح المصري هو الحادث الشهير الذي حدث في قصر ثقافة بني سويف، وحضر 50 مسرحي وبعد فتح الستار ظهرت النيران لتمسك بجميع الموجودين بالمكان.
والجدير بالذكر أن السبب في هذه النيران هو شمعة وحدثت ثلاث انفجارات وتم حينها إلزام فاروق حسني بدفع تعويضات لأهالي ضحايا الحريق الهائل وذلك منذ عام 2005.
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