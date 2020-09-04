فن ومشاهير

محمد فوزي يحتفل بعيد ميلاده في الساحل بحضور زوجته

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احتفل عدد من الأصدقاء المقربيين للفنانة وفاء عامر بعيد ميلاد زوجها المنتج الكبير محمد فوزي وذلك بالساحل الشمالي وسط تطبيق الإجراءت الاحترازية ضد فيروس .

كان ضمن الحاضريين الإعلامية بوسي شلبي وسيدة المجتمع نادية عزيز والفنانة سوزان نجم الدين واخرون

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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