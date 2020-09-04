محمد فوزي يحتفل بعيد ميلاده في الساحل بحضور زوجته

احتفل عدد من الأصدقاء المقربيين للفنانة وفاء عامر بعيد ميلاد زوجها المنتج الكبير محمد فوزي وذلك بالساحل الشمالي وسط تطبيق الإجراءت الاحترازية ضد فيروس كورونا.
كان ضمن الحاضريين الإعلامية بوسي شلبي وسيدة المجتمع نادية عزيز والفنانة سوزان نجم الدين واخرون
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