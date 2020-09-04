ناقد رياضي: سرقة الكئوس فضيحة وأعضاء اتحاد الكرة بيستخبوا

قال الناقد الرياضى شريف عبد القادر، إن حال مبنى إتحاد الكرة المصرية، هو حالة الكرة المصرية نفسها، فهناك تراجع إدارى وفنى، والدليل على ذلك سرقة كئوس من الإتحاد المصرى لكرة القدم، والأغرب أن هناك إعلامى هو من يعلن عن ذلك وليس بيان من إتحاد الكرة.

وتابع خلال برنامج المصرى أفندى على القاهرة والناس مع الإعلامى محمد على خير، هناك الكثير من المقتنيات التى سُرقت فى حريق الإتحاد عام 2013، وتم إعادتهم، ووضعهم فى أماكنهم، ولكن هذه سرقة متعمدة ومقصودة.

وأضاف، المسئول عن إدارة شئون الكرة فى الإتحاد هو وليد العطار، وجميع أعضاء الكرة استخبوا، لأنها فضيحة كبيرة، فهذا الكأس احتفظنا به بعد حصولنا على كأس الأمم الأفريقية لمدة 3 مرات متتالية 2006 و2008 و2010.