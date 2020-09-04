رامز عاطف يشارك في الفيلم الجديد ريستا

انضم الفنان الشاب رامز عاطف، لفريق عمل الفيلم الجديد "ريستا"، مع المخرج أحمد عبد الله صالح، المقرر بدء تصويره في شهر سبتمبر الجاري.
ويواصل المخرج أحمد عبد الله صالح، إجراء البروفات المكثفة، مع أبطال فيلم "ريستا" خلال الفترة الحالية، بعد أن تم الانتهاء من معاينة أماكن التصوير وسيكون في مناطق الغردقة، القاهرة والإسكندرية.
فيلم "ريستا" بطولة أحمد حاتم، محمد الشرنوبي، محمود حميدة، مايان السيد من تأليف معتز فتيحة وإخراج أحمد عبد الله صالح ومن المقرر الإعلان عن باقي فريق العمل مع بداية التصوير.
والعمل الجديد يعد التعاون الثالث الذي يجمع أحمد حاتم ومحمود حميدة بعد تعاونهما في فيلم "يوم من الأيام" وفيلم "الغسالة" الذي يعرض حاليا في دور العرض من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد.
يذكر أن رامز عاطف شارك في مسلسل "كأنه امبارح" مع الفنانون رانيا يوسف، أحمد وفيق، محمد الشرنوبي، وفاء صادق، هدى المفتي إسلام جمال، محمد سليمان، مي الغيطي، أحمد خليل ومحسن منصور، وهو من تأليف ورشة سرد تحت إشراف الكاتبة مريم ناعوم، أخرجه في البداية حاتم علي، ثم أكمله المخرج أكرم فريد.
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