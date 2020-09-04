نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. مدحت الكاشف يوجه رسالة لمن رحلوا في يوم المسرح المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحتفل المسرحيون غدًا السبت بـ"يوم المسرح المصري"، الذي يتوافق ذكرى حادث قصر ثقافة بني سويف الشهير.

وتواصل "الفجر الفني" مع دكتور مدحت الكاشف، عميد المعهد العالي للفنون المسرحية للحديث عن ذلك اليوم، ورسالته إلى المسرحيين

وقال "الكاشف" في تصريح خاص لـ" الفجر الفني": "اذا كان الخامس من سبتمبر هو يوم المسرح المصري احتفاءًا وتكريمًا وتخليدًا لمن بذلوا أرواحهم في هذا اليوم المشئوم في محرقة بني سويف التي ستظل عالقة بصورها القاسية في نفوسنا من عاصروها وربما لأجيال قادمة من محبي المسرح وعشاقه".

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وأضاف: "فاليوم وفِي هذا العام تحديدًا أوجه رسالتي لمن رحلوا في هذا اليوم قائلًا لهم طوبى لكم مسرحنا سيكون بخير عندما نستمد من نضالكم طاقة حب المسرح في زمن عزّ فيه المسرح واختزل في مهرجانات هنا وهناك او ربما في صور منتشره على مواقع الكترونية افتراضية في محاولة لطمس الحقيقة... حقيقة المسرح".

ومن الجدير بالذكر أن في الخامس من سبتمبر عام 2005، توجه 50 شخصية مسرحية لحضور عرض بعنوان "من منا"، مأخوذ عن قصة "حديقة الحيوان" لفرقة نادي طامية بالفيوم، وذلك بقاعة الفنون التشكيلية الملحقة بقصر ثقافة بني سويف قبل أن يلقوا حتفهم جميعًا، بالإضافة إلى 23 مصابًا آخرين، ليسجل ذلك اليوم ذكرى دامية ويومًا مأساويًا في تاريخ المسرح المصري.

فتح ستار مسرح قصر ثقافة بني سويف وأثناء العرض تحولت المسرحية إلى واقع أليم، إذ التهمت النيران أجساد الموجودين في القاعة وفر من فر وصرخ من صرخ دون مغيث ليتحول المسرح إلى كتلة من النيران بسبب "شمعة" سقطت من خلفية ديكور العرض أحدثت حريقا فى القاعة بأكملها بحسب تقرير لجنة تقصي الحقائق وأحدثت 3 انفجارات متتالية.