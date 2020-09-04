رامي وحيد لـ دوت الخليج: تعلمت من عبلة كامل التواضع وكانت تعاملني كابنها

قال رامى وحيد انه تعلم كثيرا من الفنانة عبلة كامل أثناء تصوير مسلسل "سلسال الدم" على مدار ثلاثة اجزاء.

وأضاف خلال ندوة بموقع دوت الخليج: عبلة كامل فنانة كبيرة وانسانه عظيمة، جمعتنا عدد كبير من الجلسات على مدار تصوير العمل، وكانت تعاملني كإبن ولم تبخل علي اطلاقا بنصيحة أو توجيه.

مسلسل "سلسال الدم" شارك في بطولته بجانب عبلة كامل ورياض الخولي كل من رانيا فريد شوقي، وأحمد بدير، وأحمد سلامة، وعلا غانم، ومنة فضالي، وكريم كوجاك، المسلسل من إخراج مصطفي الشال وتأليف مجدي صابر.