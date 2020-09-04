النجمة العالمية مونيكا بيلوتشي تشارك في فيلم تونسي.. تفاصيل

تشارك النجمة العالمية مونيكا بيلوتشى، كـ"ضيف شرف"، في الفيلم الجديد، للمخرجة التونسية كوثر بن هنية .

ويعرض فيلم "الرجل الذي باع ظهره" لأول مرة عالميًا، في قسم آفاق، في الدورة الـ77 لمهرجان فينيسيا السينمائي، المقامة هذه الأيام؛ يُعلن مهرجان الجونة أن عرضه الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيكون في الدورة الرابعة للمهرجان.

المخرجة كوثر، شاركت بمشروعها في مرحلة التطوير قبل عامين في منصة الجونة السينمائية، في الدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي، وفاز المشروع آنذاك بجائزة تُقدر قيمتها بـ10 آلاف دولار أمريكي مُقدمة من شركة بي لينك برودكشنز.