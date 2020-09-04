دلعوا الرجالة.. راندا فكري تجبر رضوى الشربيني على التراجع

ظهر مؤخرا على شاشة قناة المحور برنامج عنوان «أنت رجل» للإعلامية راندا فكري التي تبنت وجهة نظر معاكسة للإعلامية رضوى الشربيني (المدافعة عن المرأة)، إذ دعت الأولى الزوجات للإهتمام بأزواجهن

وعبرت راندا فكري، عن استيائها من الحملات التي تحرض الزوجات لهدم البيت مؤكدة أن الأزواج وخاصة من الشباب حديثي الزواج يعانون من ضغوطات كبيرة نتيجة ظروف الحياة ولابد أن يجد الزوج ضالته في الراحة داخل بيته وأن تكون الزوجة الملاذ والملجأ والراحة التي يسعى ليجدها في بيته داعية الزوجات، قائلة: «بصراحة كده (دلعوا الرجالة!)».

وتفاجأ المتابعون للمشهد الإعلامي بتراجع رضوى الشربيني حيث خاطبت الزوجة مؤخرا بضرورة أن تكون أكثر حنانا ولطفا مع زوجها حيث قالت ” بدل ما تقعدي جنب جوزك .. أقعدي على حجره ..!!! ” لتثار العديد من التساؤلات هل نجاح أفكار راندا فكري في برنامج ” أنت رجل ..!! ” جعلت رضوى الشربيني تتراجع عن الإتجاه الإعلامي المهاجم دوما للرجال !!

برنامج ” أنت رجل ” للإعلامية راندا فكري برنامج يناقش جميع اهتمامات وقضايا الرجل وفكرة الهجوم المستمر عليه من قبل السيدات ، و يذاع البرنامج الثلاثاء من كل أسبوع في تمام الخامسة مساء والإعادة الأربعاء في تمام التاسعة صباحا.