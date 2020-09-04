دلعوا الرجالة.. راندا فكري تجبر رضوى الشربيني على التراجع

وتفاجأ المتابعون للمشهد الإعلامي بتراجع رضوى الشربيني حيث خاطبت الزوجة مؤخرا بضرورة أن تكون أكثر حنانا ولطفا مع زوجها حيث قالت ” بدل ما تقعدي جنب جوزك .. أقعدي على حجره ..!!! ” لتثار العديد من التساؤلات هل نجاح أفكار راندا فكري في برنامج ” أنت رجل ..!! ” جعلت رضوى الشربيني تتراجع عن الإتجاه الإعلامي المهاجم دوما للرجال !!
برنامج ” أنت رجل ” للإعلامية راندا فكري برنامج يناقش جميع اهتمامات وقضايا الرجل وفكرة الهجوم المستمر عليه من قبل السيدات ، و يذاع البرنامج الثلاثاء من كل أسبوع في تمام الخامسة مساء والإعادة الأربعاء في تمام التاسعة صباحا.
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