فن ومشاهير

أمير طعيمة يشارك متابعيه صورة مع أنغام

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وظهر امير طعيمة صورة بصحبة النجمة  انغام  وعلق قائلًا "مع نغومة".

حصدت الفنانة أنغام، مليونا و343 ألف مشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب، بأحدث كليباتها الغنائية «بحبك وبرتاحلك»، وذلك بعد مرور ساعات على طرحه عبر قناتها الرسمية أمس 28 أغسطس.

أغنية «بحبك وبرتاحلك» لـ أنغام، من كلمات: صابر كمال، ألحان: إيهاب عبد الواحد، توزيع الموسيقى: تميم.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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