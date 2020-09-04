فن ومشاهير

هنا الزاهد تشعل "إنستجرام" بإطلالة على الشاطئ

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا الزاهد تشعل "إنستجرام" بإطلالة على الشاطئ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة هنا الزاهد صورة من أحدث جلسات تصوير لها أثناء استمتاعها بالإجازة الصيفية وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "الزاهد" في الصورة على أحد الشواطئ بملابس صيفية وشعر منسدل على كتفها، وكتبت تعليقا قائله: "إذا استطعت العيش هنا".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هنا الزاهد مشاركتها في فيلم "الغسالة" مع أحمد حاتم وعدد من الفنانين وحقق الفيلم نجاحا كبيرا عقب طرحه بدور عرض السينمات.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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