نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا الزاهد تشعل "إنستجرام" بإطلالة على الشاطئ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة هنا الزاهد صورة من أحدث جلسات تصوير لها أثناء استمتاعها بالإجازة الصيفية وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "الزاهد" في الصورة على أحد الشواطئ بملابس صيفية وشعر منسدل على كتفها، وكتبت تعليقا قائله: "إذا استطعت العيش هنا".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هنا الزاهد مشاركتها في فيلم "الغسالة" مع أحمد حاتم وعدد من الفنانين وحقق الفيلم نجاحا كبيرا عقب طرحه بدور عرض السينمات.