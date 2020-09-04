صبري فواز بصحبة هيفاء وهبي من كواليس مسلسل "أسود فاتح"

وظهر بالصورة برفقة الفنانة هيفاء وهبي ، من كواليس تصوير مسلسلهما الجديد "أسود فاتح" ، وعلق علي الصورة قائلاً :" أهلا يا عبدالوهاب ".
مسلسل "أسود فاتح" بطولة هيفاء وهبي، روجينا، أحمد فهمي، معتصم النهار، صبري فواز، عمر السعيد، فراس سعيد، رانيا منصور، حسام الجندي، حنان سليمان، نانسي صلاح، ناصر سيف، نبيل نور الدين، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعي مشوق، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.
والمسلسل قد توقف تصويره قبل شهر رمضان الماضي، وتأجل عرضه، بسبب أزمة فيروس كورونا وقرار تعليق حركة الطيران في مصر ولبنان للوقاية من الفيروس، التي أثرت على استكمال المشاهد المتبقية لوجود معظم أبطال العمل في مصر.
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