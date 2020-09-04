بعد فيلمها القصير بطيخ الشيخ.. كوثر بن هنية تعود للجونة بفيلم طويل

بعد مشاركتها عام 2018 بفيلم بطيخ الشيخ، وتتويجها بالجائزة البرونزية لأحسن فيلم قصير في مهرجان الجونة السينمائي، للفيلم التونسي، تعود المخرجة كوثر بن هنية للجونة من جديد هذا العام.
وبعد عرض فيلم "الرجل الذي باع ظهره" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، لأول مرة عالميًا، في قسم آفاق، في الدورة الـ77 لمهرجان فينيسيا السينمائي، المقامة هذه الأيام؛ يُعلن مهرجان الجونة أن عرضه الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيكون في الدورة الرابعة للمهرجان.
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