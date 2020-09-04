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أشرف زكي يكشف لـ دوت الخليج سبب استقالته من أمانة صندوق الزمالك

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قال الدكتور والفنان أشرف زكي، إنه لن يتخلى أبدًا عن دعمه لنادي الزمالك، وأن علاقته بمجلس إدارة الفريق الأبيض بقيادة المستشار مرتضى منصور، على أعلى مستوى. 
وأضاف أشرف زكي، في تصريح خاص لـ دوت الخليج، أنه لم يعتد أن يقوم بنصف أداء، وأنه مر مؤخرًا بوعكة صحية جعلته يتقدم بالاستقالة من منصب أمين صندوق نادي الزمالك، مؤكدًا حبه وعشقه دائمًا وأبدًا للنادي. 

وأكد أشرف زكي، أن علاقته الشخصية مع مرتضى منصور (رئيس الزمالك)، على أعلى مستوى، وأن حبه للنادي الأبيض يجري في دمه، وتزداد يومًا بعد يوم، وطمأن «زكي»، جمهوره ومحبيه حول حالته الصحية، مؤكدًا أنها في استقرار مستمر. 

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة المستشار مرتضى منصور تعيين إسماعيل يوسف في منصب أمين الصندوق. 

وأعلن المستشار مرتضى منصور عن تولي إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة النادي، لمنصب أمين الصندوق لحين عقد جمعية عمومية. 

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مريم الجابري

مريم الجابري

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