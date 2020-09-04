بعد مشهدهما الرومانسي معا..هيفاء وهبي عن معتصم النهار:"وسيم جدا"

هيفاء وهبي ومعتصم النهار يبدو أنهما بصدد تكوين ثنائي رومانسي جديد في الدراما العربية بعد تعاونهما في مسلسل "أسود فاتح" الذي انتهى تصويره قبل يومين، وهو ما لاحظه الجمهور بعد تسريب هيفاء لأحد المشاهد الرومانسية بالعمل، والتي جمعتها بالفنان اللبناني.

تسريب مشهد رومانسي بين هيفاء ومعتصم النهار

وبالرغم من حرص فريق عمل "أسود فاتح" على عدم مشاركة أي صور أو فيديوهات خلال أدائهم لمشاهد العمل، واكتفائهم بنشر صور من الكواليس فقط، إلا أن الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي كسرت تلك القاعدة، وشاركت الجمهور على انستجرام، بمقطع فيديو جديد من المسلسل المنتظر عرضه قريبًا، واعتبره الجمهور تسريبًا لبعض أحداث العمل، حيث ستجمعها قصة حب بمعتصم النهار.

وظهرت هيفاء في المشهد الذي كشفت عنه اليوم، الجمعة، وهي تقف برفقة الفنان اللبناني معتصم النهار فوق أحد البنايات العالية في بلدة كترمايا بلبنان، ويقدمان مشهدًا رومانسيًا انتهى بمعانقتها له.

هيفاء وهبي تشيد بمعتصم النهار

وأشادت الفنانة هيفاء وهبي بزميلها معتصم النهار، وعبرت عن مدى إعجابه به وبأدائه، وتمنت له مزيد من النجومية والشهرة، فعلقت على الفيديو قائلة: "قمرين دول ولا عينيك.. ممثل هادي ومحترم وبيليق فيه النجاح، وسيم جدًا!.. كتير ناس حابة تشوفنا سوا بعمل، بس الله يستر من اللي هيشوفوه بالمسلسل".

هيفاء وهبي تحتفل بانتهاء تصوير "أسود فاتح"

وكانت هيفاء وهبي قد احتفلت قبل يومين بانتهاء تصوير مسلسل "أسود فاتح"، ووجهت رسالة مؤثرة لمخرج العمل كريم العدل، ونشرت النجمة اللبنانية على انستجرام مقطع فيديو لها مع فريق المسلسل، أعلنت فيه انتهاء التصوير بكلمة "فركش" وظهرت من خلال فيديو من الكواليس وهي تصفق معلنة سعادتها بإسدال الستار أخيراً على هذا العمل الذي تخللته صعوبات عديدة منذ بدء التصوير به قبل شهر رمضان الفائت 2020 ثم إيقاف استكماله بسبب أزمة كورونا وإغلاق المطار في لبنان.

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وأرفقت هيفاء الفيديو بتدوينة طويلة وجهت فيها رسالة مؤثرة لكل من مخرج العمل كريم العدل وجميع فريق العمل الذين روت جانبا من جهودهم لإنجاح هذا المسلسل، وتوجهت لكريم العدل بالقول بأنه أصبح من أهم الأشخاص في حياتها، كما روت كواليس أجواء التصوير التي اتسمت بالتعاون والانسجام بين جميع العاملين.

الجدير بالذكر أن مسلسل "أسود فاتح" من بطولة هيفاء وهبي وروجينا وأحمد فهمي ومعتصم النهار وصبري فواز وعمر السعيد وفراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندي وحنان سليمان ونانسي صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين ومن تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.