هبة الحسين في أول ظهور لها بعد زفافها..فيديو من منزل الزوجية

هبة الحسين ظهرت لأول مرة من داخل منزلها وذلك بعد حفل زفافها على الفنان السعودي عايض يوسف، وحرصت الفنانة والإعلامية على توجيه الشكر لزملائها.

هبة الحسين توجه رسالة لزملائها بعد حفل زفافها

هبة الحسين تداول مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي فيديو جديد لها من داخل منزلها توجه فيه الشكر لكل من قدم التهاني لها بمناسبة زواجها من الفنان عايض يوسف، حيث حرصت الفنانة على إيصال رسالة لجميع محبيها وأصدقائها على تقديرها لمحبتهم لها ورسائل التهنئة التي وصلت إليها فقالت هبة الحسين: "مساء الخير يارب تكونوا في صحة جيدة أنتم ومن تحبون أريد أن اقول لكم شكرا من قلبي لكل أحد بارك، يارب عقبالكم كلكم أحبكم، شكرا لكل أصدقائي وزملائي وصديقاتي وكل قريب من قلبي وقدم لي التهنئة، وصلني إحساسكم أحبكم كثيرا".

A post shared by (@mzajeah2) on Sep 4, 2020 at 6:10am PDT

تفاصيل ارتباط عايض يوسف بهبة الحسين

عايض يوسف وهبة الحسين قد أجرى كل منهما مكالمة هاتفية مع برنامج "trending MBC" وأكد عايض يوسف أنه كان يتوقع رد الفعل الكبير حول إعلان زواجه من هبة الحسين لكن لم يكن يتصوره بهذه الضخامة، بينما كشفت الفنانة هبة الحسين عن تفاصيل تعارفها على الفنان عايض يوسف وأنها تعرفت عليه منذ ما يقارب الـ5 سنوات، ومنذ أشهر تطورت العلاقة بينهما وتمت خطبتهما حتى تم الإعلان عن زواجهما خلال الأيام الماضية.

هبة الحسين تحدثت كذلك عن سر اختيارها لشهر سبتمبر حتى يقام فيه حفل زفافها فقالت: "شهر سبتمبر بالنسبة لنا يعتبر شهر أفراح ولدينا العديد من المناسبات السعيدة فيه لذلك جاء إختيارنا له".

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A post shared by (@mbctrending) on Sep 3, 2020 at 10:46am PDT

تعليق ساخر من عايض يوسف على تهنئة ريماس منصور بزواجه

حفل زفاف الفنانة هبة الحسين والفنان عايض يوسف قد أثار ردود فعل واسعة بسبب أنه جاء مفاجئا للجمهور الذي صدم كذلك بظهور الفنان عايض يوسف في فيديو ساخر اعتبره البعض موجها للفنانة ريماس منصور التي علقت على حفل زفاف عايض يوسف وهبة الحسين وقالت: "وانتصر الحب في النهاية".

فقال عايض يوسف: "في ناس يقولون وانتصر الحب، في هذا الوقت انتصرنا على مين، من انتصرنا عليه يجب أن يظهر"، وقد أثار رد الفنان السعودي غضب العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وراى البعض أنه كان من الأفضل عدم تعليق الفنان السعودي بهذا الشكل، وقد ظهر في حفل زفاف عايض يوسف وهبة الحسين كل من الفنانة إلهام علي وريماس منصور.