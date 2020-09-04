صور منة فضالي تحتفل بعيد ميلادها الـ37 وتستعرض الهدايا

منة فضالي احتفلت بعيد ميلادها الـ37 حيث استعرضت مجموعة من الهدايا التي قدمت لها من قبل أصدقائها ومحبيها، بينما وجه العديد من زملائها في الوسط الفني التهاني لها بهذه المناسبة.

منة فضالي تحتفل بعيد ميلادها الـ37

منة فضالي نشرت عبر حسابها على "انستجرام" مجموعة صور لها وهي تحتفل بعيد ميلادها كما ظهرت في الصور وبجوارها مجموعة ضخمة من الهدايا التي ارسلت للفنانة المصرية بمناسبة عيد ميلادها الـ37، حيث ظهرت صورة مجسمة للفنانة منة فضالي التي علقت على الصور التي نشرتها فقالت: "اليوم هو عيد ميلادي"، فانهالت عليها المباركات والتهاني.

A post shared by (@manoushafadali) on Sep 4, 2020 at 4:32am PDT

النجوم يهنئون منة فضالي بعيد ميلادها

عيد ميلاد منة فضالي نال اهتماما كبيرا من قبل زملائها في الوسط الفني حيث علق العديد منهم على الصور التي نشرتها الفنانة المصرية عبر حسابها على "انستجرام"، فكتبت الفنانة عبير صبري: "كل سنة وانتي طيبة يا منونة سنة سعيدة عليكي حبيبتي"، بينما علق الفنان أحمد رزق: "عيد ميلاد سعيد يا منة"، وكتبت الإعلامية ريهام سعيد: "حبيبتي كل سنة وانتي طيبة وجميلة ويارب تحققي كل اللي بتتمنيه".

ليلى أحمد زاهر قدمت كذلك التهنئة للفنانة منة فضالي، كما قدمت كل من الفنانة نرمين ماهر، ونسرين أمين، وروجينا، وإيمان العاصي، ورانيا محمود ياسين، وريهام خليفة، وسامح حسين،وعبير منير التهاني للفنانة المصرية.

موعد عرض فيلم "زنزانة 7" لمنة فضالي وأحمد زاهر

منة فضالي تستعد لعرض فيلم "زنزانة 7" الذي تشارك في بطولته مع الفنان أحمد زاهر، ونضال الشافعي حيث من المقرر أن يعرض الفيلم يوم 16 سبتمبر الجاري في قاعات السينما بمصر، فكتبت منة فضالي عبر حسابها على "انستجرام": "قريبا فيلم (زنزانه ٧) تأليف حسام موسي، وإخراج ابرام نشأت"، ويشارك في بطولة الفيلم كل من الفنانة مايا نصري، وعبير صبري، ايهاب فهمي، أحمد التهامي.

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A post shared by (@manoushafadali) on Sep 3, 2020 at 5:37am PDT

الفنانة منة فضالي شاركت في شهر رمضان الماضي في أكثر من عمل منها مسلسل "لما كنا صغيرين" مع كل من الفنانة ريهام حجاج، ومحمود حميدة، خالد النبوي، ونسرين أمين، وكريم قاسم، ونبيل عيسى، وكذلك شاركت في مسلسل "حب عمري" مع كل من الفنان هيثم شاكر، وسهر الصايغ.

منة فضالي تنتظر تحديد موعد عرض فيلم "2 طلعت حرب" والذي يشارك في بطولته كل من الفنان احمد وفيق، والفنان محمود قابيل، ودلال عبد العزيز، وعبير صبري، وشيري عادل، وأحمد مجدي، والعمل من إخراج مجدي أحمد علي.