نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سمير غانم: "نفسي وأنا في السن ده ألعب في الأهلي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الفنان الكبير سمير غانم، على إصابة النجم والمصارع الأمريكي دوين جونسون، صاحب لقب "ذا روك"، وأسرته المكونة من زوجته المغنية الأمريكية لورين هشيان وابنتيهما بفيروس كورونا

وقال الفنان الكبير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"، "الروك اتحجز أسبوع وطلع زي الفل، وطلع بيقول للناس فيروس ابن مجنونة.. فمبالك بالعضلات دي وتجيله كورنا، امال إحنا هنعمل ايه؟".

وترك ذا روك نصائح عدة في تعليقه على مقطع الفيديو، قال فيها: "رسالتي لكم جميعا حول العالم.. كن منضبطا“، متابعا أنه ”لا بد من تعزيز نظام المناعة لدى أي شخص".

ودعا جونسون متابعيه أن يلتزموا بصحتهم جيدا وأن يرتدوا الأقنعة والكمامات التزاما بالإجراءات الاحترازية، كون هذا حماية للعائلة أولا وللبشر ككل.

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أعرب الفنان الكبير سمير غانم، عن عشقه الكبير للنادي الأهلي، مازحًا: " نفسي وأنا في السن دا العب في الأهلى.. وأجيب كرسي وأقعد في الملعب واللى يجيب جون يتفضل".

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"، إنه لم يلتقي كابتن إكرامي الشحات، وحش إفريقيا وحارس الأهلي الأسبق، منذ فترة طويلة.

وواصل: "الإكسسوارات والنظارات هواية خاصة بالنسبالي، ودايما بحب اشتري حاجات غريبة".

كما طمئن غانم، جمهوره مؤكدًا أنه بحاله جيدة، وقال:"درجة الحرارة في القاهرة 91 درجة مئوية، وروحت الساحل الشمالي لتجنب الطقس السيء.. الجو حلو والعالم كله فوق بعضه، والحمدالله مفيش حد عنده كورونا".