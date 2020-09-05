نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قامات ماسبيرو.. وقدمت برنامج شهير في تاريخ البرامج الفنية.. ما لا تعر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامات ماسبيرو اليوم مع احدى القامات الكبيرة في الإعلام المصري، والتليفزيون على وجه خاص، وهي د. درية شرف الدين.

درية شرف الدين، من مواليد 30 مايو 1948 مواليد المنصورة بالدقهلية، ولكنها من محافظة دمياط، لتحقت بمدرسة راهبات.

تربت في أسرة هي الابنة الصغرى لها، والتحقت بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، فقد كان لها أخ يكبرها شغوف بالسياسة فجذب نظرها نحوها، ثم درست في أكاديمية الفنون.

ترى دراستها في أكاديمية، بالمعهد العالي للنقد الفني دراسة ممتعة لأنها تعلمت النقد الفني في مجال المسرح والموسيقى والسينما والباليه، ثم حصلت على الدكتواره في السياسة والسينما.

التحقت بالعمل فى الإذاعة عام 1971، عندما قرأت إعلانًا عن طلب مذيعات جديدات، فتوجههت وزملائها في الدراسة الذين كان لديهم نفس الميول، وكانت الاختبارات تحريرية، وشفوية، بجانب اختبارات صوت، ومعلومات عامة، وترجمة، ثم بدأت في إذاعة الشرق الأوسطن استمرت بها لمدة 3 سنوات.

انتقلت للعمل فى التليفزيون عام 1976 عن طريق الإعلان عن مسابقة داخلية لقراء نشرة أخبار من الإذاعة للعمل في التليفزيون حتى يكونوا مدربين أكثر ومؤهلين، لأنهم كانوا بحاجة إلى قراء نشرة في التليفزيون، ونجحت وقبلت وأصبحت قارئة نشرة في التليفزيون.

جمعت خلال فترة من الفترات بين قارئة نشرة أخبار في التليفزيون والإذاعة ونادي السينما، بدأت بنادي السينما قبل ترك العمل في الإذاعة، وفي نفس الوقت كانت تدرس في أكاديمية الفنون.

صاحب فكرة برنامج "نادى السينما" هو المخرج الكبير الراحل محمد قناوى، وكانت درية شرف الدين، في بدايات عملها بالتليفزيون، وهو كان مخرجًا كبيرًا، وكانت توجد بعض المحاولات لعمل نفس فكرة البرنامج قبلها مثل "السينما والحرب" وغيرها، لكن لم تستمر فاقترح عمل برنامج "نادى السينما".

فبعد تقديم الفكرة والبحث عن مذيعة لتقديم هذه النوعية من البرامج رشحها الناقد يوسف شريف رزق الله، رغم أنها كانت تدرس في أكاديمية الفنون وقتها، فوافقت خاصة أن البرنامج يقدم أفلامًا سياسية وأدبية وفنية ثم تطورت الفكرة فقدموا الفيلم بشكل فني ثم تطورت إلى مناقشة قضية الفيلم، وأعجب المسئولون بالتطور في البرنامج ثم بعد فترة تركه يوسف شريف رزق الله، واستمرت في تقديمه بمفردها.

Advertisements

كانت تشاهد الفيلم مرتين، أول مرة بمفردها، ثم تختار الضيف وفقًا لرؤيتها بعد تحديد النقطة التي يتناقشون فيها، ويأتى الضيف ويشاهد الفيلم معهم ثم تفتح المراجع والمجلات والدوريات، وكانت تشتريها على حسابها الخاص وتشترك في دوريات من المجلات الأجنبية تأتي لها فى البيت، وتضع كل الكتب والمراجع على السفرة وتبدأ بالبحث والتقاط المعلومات.

فريق عمل البرنامج كان يدرس خريطة الأفلام المزمع طرحها بالسينمات العالمية، ويتم التواصل مع شركات التوزيع في مصر للاتفاق معهم للحصول على الفيلم، وعلى مدة حق استغلال الفيلم

كان يبث على القناة الأولى بالتليفزيون المصري، ويعرض في سهرة كل سبت فيلمًا أمريكيًا حائزا على جوائز، ليضم في تاريخه نحو 1500 فيلم، وبعد فترة بث "نادي السينما" على قناة دريم 2 بعد توقفه على التلفزيون المصري عام 2009.

توليت درية شرف الدين، منصب رئيس الرقابة على المصنفات الفنية بدعوة من وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني، وباستجابة صعبة من صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق، فكانت هذه الفترة من 1995 إلى 1996.

كما تولت نائب لرئيس قطاع الإنتاج في ماسبيرو بترشيح من الراحل ممدوح الليثي، وعملت مع رئيس الإدارة المركزية للأفلام السينمائية، وقامو بعمل مجموعة أفلام تسجيلية ووثائقية، ثم أصبحت نائب رئيس قطاع الإنتاج مع يحيى العلمي.

وشغلت عدة مناصب رئيس قسم الرقابه المركزيه في وزارة الثقافة، وكيل أول وزارة الإعلام رئيس قطاع القنوات الفضائية، عضوة الدائرة الأولي في المحكمة الإدارية العليا في مصر، رئيس مركز الإعلام العربي التابعة للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى - جامعة الدول العربية سابقا، عضو المجلس القومي للمرأة والمتحدثة الإعلامية الرسمية باسم المجلس، عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، عضو مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري سابقا، عضو اتحاد الكتاب المصري، وكيل وزاره الاعلام، نائب رئيس قطاع الانتاج.

ومن مؤلفاتها: " السياسة وسينما الخمسينيات " و" السياسة والسينما في مصر" "الخوض عميقا في قلب وعقل قداسة البابا شنودة ".

كما أن اسمها مذكور في موسوعة "المرأة عبر العصور" والتي صدرت عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.

عُينت وزيرة الإعلام في حكومة الببلاوي في 14-7-2013. واستمرت في منصبها كوزيرة للإعلام في حكومة المهندس إبراهيم محلب في 1-3-2014.