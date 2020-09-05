ظهور نادر لابنة الهضبة عمرو دياب مع أختها غير الشقيقة (فيديو)

شاركت كنزي عمرو دياب عبر حسابها بموقع "إنستجرام" اللقاء النادر الذي يجمعها بـ"نور" ابنة الفنانة شيرين رضا، زوجة الهضبة السابقة.
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو على نطاق واسع عبر منصات السوشيال ميديا.
وكان عمرو دياب متزوجا من شيرين رضا، ابنة الفنان الراحل محمود رضا، مؤسس "فرقة رضا" للفنون الشعبية، في التسعينيات، وأنجب منها أكبر أبنائه "نور".
وحرص دياب على نعي حماه السابق محمود رضا، الذي وافته المنية في شهر يوليو عن 90 عاما.
وصرحت شيرين رضا في شهر فبراير أنها تحث ابنتها "نور" دائما على عدم قول إنها ابنة المطرب عمرو دياب.
بعد طلاقه من شيرين رضا، تزوج عمرو دياب من السعودية الجنسية، زينة عاشور، التي أثمر زواجه منها عن 3 أبناء، هما كنزي وجنا وعبد الله.
من ناحية أخرى، طرح عمرو دياب، أمس الخميس، أغنية مصورة جديدة هي "ده لو اتساب"، من أحدث ألبوماته الغنائية "سهران" الذي طرحه العام الماضي.
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