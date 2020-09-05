نشر الشاعر الغنائي أمير طعيمة، صورة برفقة المطربة أنغام وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام". واكتفى طعيمة، بالتعليق قائلًا: "مع نغومة"، فيما ردت عليه أنغام بإيموشن قلب. وتوقع الجمهور من جانبه أن هناك عمل ما فني مرتقب قد يجمع أنغام وأمير طعيمة. يذكر أن آخر أعمال أنغام ألبوم "حالة خاصة جدًا"، وضم الألبوم 14 أغنية، وهي: "هتقول لربنا إيه"، "حبايبنا"، "حالة خاصة جدًا"، "على حسك في أيامي"، "ولا دبلت"، "متطمنة"، "ياريتك فاهمنى"، "بقول نسياك".

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أمير طعيمة برفقه أنغام والجمهور يتنبأ بعمل فني مرتقب يجمعهما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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