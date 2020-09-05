أسر النجوم يخطفون الأضواء.. الظهور الأول لـ شقيقة نانسي عجرم.. ابنة فادية عبد الغني المحجبة تثير الجدل

أسرة إليسا تحدث جدلًا على السوشيال ميديا

ابنة ندى بسيوني نسخة طبق الأصل

ابنة شقيقة عادل إمام تجذب الأنظار لها

حالة كبيرة من الجدل، تُثار بمجرد الكشف عن صورة لفرد من عائلة أي نجم، لاسيما أن الجمهور يكون في حالة تشوق وترقب لمعرفة المزيد عن فنانهم، ويتابعون كل جديده وأخباره.

وفي هذا الصدد يرصد «دوت الخليج» أبرز الصور الأخيرة التي تم الكشف عنها لأفراد عائلات النجوم.

نانسي عجرم

تداول عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لـ نادين عجرم -شقيقة الفنانة اللبنانية نانسي عجرم- خلال الساعات الماضية، وذلك في أول ظهور لشقيقة الفنانة. وسادت حالة من الجدل على السوشيال ميديا، لاسيما انستجرام، وذلك بسبب الشبه الكبير بين نانسي عجرم، وشقيقتها نادين، لتنال الصورة إعجاب الكثير من النشطاء.

إليسا

في فبراير الماضي، تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، عدة صور لابنة نورما شقيقة الفنانة اللبنانية إليسا، والتي أطلقت على نفسها اسمًا مستعارًا "كي كي حنا"، وهي شقيقة نتالي حنا، التي ظهرت بصحبة خالتها (إليسا) قبل أيام.

وأثارت ابنة شقيقة إليسا حالة كبيرة من الجدل على السوشيال ميديا، بسبب وشمها لأجزاء كبيرة من جسدها، وظهورها بملابس جريئة أثارت انتباه النشطاء.

كانت نورما خوري (شقيقة الفنانة اللبنانية إليسا)، أثارت حالة كبيرة من الجدل على تطبيق الصور "إنستجرام"، بعد انتشار صورة جديدة لها ظهرت فيها بملابس قصيرة أنيقة، ولفتت أنظار النشطاء حول الشبه الكبير الذي يجمع بينها وبين شقيقها.

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يأتي ذلك بعدما نشرت إليسا، صورة لها، يوم السبت، 23 نوفمبر، عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، ظهرت فيها بصحبة شقيقتها نورما أثناء تواجدهما في كندا في أول ظهور لها.

عادل إمام