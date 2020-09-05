أخبار الفن | أشرف زكي يكشف سبب استقالته من أمانة صندوق الزمالك.. وفاة والد جيهان قمري

أثيرت حالة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان المطرب الغيني Grand P، زواجه من عارضة الأزياء الإيفوارية EUDOXIE YAO، إذ انتشرت صورهما على السوشيال ميديا بشكل مكثف، بسبب تفاوت الحجم بينهما.

ظهر مؤخرا على شاشة قناة المحور برنامج عنوان «أنت رجل» للإعلامية راندا فكري التي تبنت وجهة نظر معاكسة للإعلامية رضوى الشربيني (المدافعة عن المرأة)، إذ دعت الأولى الزوجات للإهتمام بأزواجهن قال الدكتور والفنان أشرف زكي، إنه لن يتخلى أبدًا عن دعمه لنادي الزمالك، وأن علاقته بمجلس إدارة الفريق الأبيض بقيادة المستشار مرتضى منصور، على أعلى مستوى.

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